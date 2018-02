Adalet dedikleri!

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri partiler üstü “Tarafsız” kimliği olan Cumhurbaşkanlığı maka­mı, artık tamamen “Partili siyasetçi” kimliğine dönüştü.

Erdoğan her gün konuşuyor. Düşün­celerini Cumhurbaşkanı olarak mı, yoksa parti başkanı olarak mı söylüyor belli değil.

Siz Erdoğan'ı AKP'li sıfatıyla eleş­tirseniz bile eleştirinin dozunu biraz kaçırsanız kendinizi “Cumhurbaşka­nı'na hakaret” iddiasıyla mahkemede bulabilirsiniz.

Yasaya göre savcının isteyeceği ceza 4 yıl 8 aya kadar hapistir.

Erdoğan içinse herkese her şeyi söy­lemek serbesttir. Dilediği kişiye dilediği gibi hakaret edebilir, “Ulan ahlâksız” bile diyebilir. Nitekim kısa bir süre önce CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'a aynen böyle hitap etti!

Peki, bunun bir müeyyidesi var mı? Yok! Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. O her şeyi söyleyebilir ama siz susmak zorundasınız. Aksi halde Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi “Demokles'in kılıcı” gibi tepenizde sallanır!

Ne diyelim? Yaşasın eşitlik, yaşa­sın adalet!