Ne değişecek?

CHP'de yarın ve öbür gün kurultay var. Başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu favori görünüyor. Aslında “Favori görünüyor” lâfı hafif kalıyor. Yeniden Genel Başkan seçileceği kesin!

Karşısında 126 delegenin imzasını toplayarak resmen aday olan Muharrem İnce ile henüz imza toplamakta olan Prof. Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu var. Kocasakal ve Eminağaoğlu, başkanlık seçimine katılmak için gereken 126 oyu sağlayabilecekler mi, belli değil!

Çok adaylı kurultay, partinin demokratik anlayışı bakımından iyidir fakat çok bölünmüşlüğü de gösterdiği için halk arasında olumsuz etki yaratabilir!

AKP de Erdoğan'ın karşısına bir rakip çıkabileceğini düşünebilir misiniz? Velev ki çıktı diyelim, partililer öyle bir adayı aralarında barındırırlar mı? Hayır, derhal yok ederler!

MHP'de Devlet Bahçeli'nin karşısına bir rakip çıkarmak mümkün mü? Buna heveslenenleri çok gördük. Tümü partiden ihraç edildi!

Bu örneklere bakarsak CHP'nin, demokrasi kültürü gelişmiş bir parti olduğunu görürüz.

Kongrelerde başkanın devrilmesi (imkânsız değil ama) çok zordur. Kimse yarın CHP'de başkan değişikliği ummasın!