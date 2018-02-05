Muharrem İnce ayıp etti. Neden?

Başkanlık mücadelesinde iyiydi. Kürsüden eleştirdi, suçladı, söylemedik lâf bırakmadı. Tamam… Kavgada yumruk sayılmaz… Elbette ki her türlü eleştiriyi yapacak… Fakat… Seçimi kaybettikten sonra olgunluk gösterip yarışı kazanan Kılıçdaroğlu'nu efendice tebrik etmesi ve gelecek kurultaya kadar ağzını kapatması gerekirdi.

Oysa Muharrem İnce böyle bir siyasi olgunluk gösteremedi ve “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış!” misali sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalar yaparak şöyle feveran etti:

– Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayan, imzasını taşıdığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?

– 127 yeterli oyu bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum, dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz?

Muharrem İnce böyle dedi. CHP'yi yıpratabilecek bu sözler İnce'nin henüz başkan olacak olgunluğa ulaşmadığını ve CHP'li delegelerin onu seçmeyerek doğru bir karar verdiklerini gösteriyor.