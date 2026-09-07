Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig’in ilk 4 haftasında yaşanan kayıplar sonrası yeniden umutsuzluğa kapıldı. Kanarya, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sezona başlarken lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştü. Bu tablo, kulüp tarihindeki kötü başlangıçları hatırlattı. Arşivlere bakıldığında sarı‑lacivertliler, ligde ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı. 1971‑72 ve 2016‑17’de üçüncülük, 1965‑66’da dördüncülük, 1987‑88’de sekizincilik, 2018‑19’da ise altıncılık elde edildi.

İSMAİL KARTAL’A GÜVEN KAYBOLDU

Cocu yönetimindeki 2018‑19 sezonu 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle en kötü başlangıç olarak hafızalara kazındı. Gelinen noktada zirve yarışında kalabilmesi için Kanarya’nın önünde zor bir yolculuk var. Teknik Direktör İsmail Kartal’a olan güven de kayboldu. Özellikle Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü 11 ve hamleleriyle eleştirilerin hedefi oldu. Orta sahadaki görev dağılımı belirsizdi, üstünlüğü rakibe verdi. Sonuç olarak taraftar mutsuz, umutları tükenme noktasında.