Olay, 3 Şubat 2026’da Pamukova’daki Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi Irmak Cüce, okulun 4’üncü katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 15 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitiren Cüce’nin ölümüyle ilgili Sakarya Valiliği olayın intihar olduğunu açıklarken, aile bu değerlendirmeyi kabul etmedi.

'KORİDORDA YALNIZ BIRAKILDI'

Aile tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Irmak’ın olaydan bir gün önce okulda akran zorbalığına maruz kaldığı ve eve çamur içinde döndüğü öne sürüldü. Ertesi gün rehber öğretmenin, sorun yaşadığı iddia edilen öğrenciyi çağırması için Irmak’ı gönderdiği, iki öğrencinin koridorda yalnız bırakılmasının ise büyük ihmal olduğu ifade edildi. Ayrıca sınıflarda güvenlik kilidi bulunan pencerelere rağmen, öğrencilerin yoğun kullandığı koridor pencerelerinde herhangi bir kilit ya da güvenlik bariyerinin bulunmadığı iddia edildi.

'ÇANTA VE MONT VERİLMEDİ'

Olay sonrası sürece ilişkin de çarpıcı iddialar paylaşan aile, Irmak’a ait çanta ve montun günlerce okul yönetiminde tutulduğunu, kendilerine ise eşyaların polise teslim edildiğinin söylendiğini ileri sürdü. Aile ayrıca olayda adı geçen öğrencinin evine bazı öğretmenlerin giderek tutanak hazırladığını iddia etti. Konunun Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından araştırılmasını isteyen aile, ihmali bulunan kişiler hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Ailenin konuyla ilgili açıklaması şöyle: