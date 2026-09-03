Süper Lig temsilcisi Samsunspor, Galatasaray kadrosunda forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu Can Armando Güner'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Karadeniz ekibinin, genç futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak adına sarı-kırmızılı idarecilerle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre iki kulübün transfer şartlarında el sıkışması durumunda, Galatasaray yönetiminin geleceğe yatırım olarak baktığı oyuncunun sözleşmesine "geri satın alma opsiyonu" maddesi koyduracağı belirtildi.
Geçen sezonun devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübe katılan Can Armando Güner, geniş kadro rotasyonunda süre bulmakta zorlandı. Galatasaray formasıyla yalnızca 2 resmi müsabakada şans bulabilen genç futbolcu, sahada toplam 14 dakika kalabildi. Oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak baktığı öğrenildi.