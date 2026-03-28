Malatya'da 2011 yılında sektöre adım atan ve özellikle kuru kayısı ihracatıyla tanınan İlbaylar Tarım Gıda Ürünleri Nakliyecilik Turizm İnşaat Hayvancılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında mahkeme iflas kararı verdi. MAHKEME KARARI NETLEŞTİ Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 2021/124 Esas sayılı davada, Yeni Şire Pazarı, Meral İşhanı adresinde faaliyet gösteren şirketin iflasına hükmedildi. Karar, 07/01/2026 tarihinde saat 14:19 itibarıyla kesinleşti. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU Malatya İcra Müdürlüğü, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca yaptığı resmi ilan ile şirketin iflas sürecinin başladığını, tüm alacaklılar ve kamuoyu ile paylaştı.

