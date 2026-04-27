Bilim insanları, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra yer kabuğundaki hareketleri incelemeye devam ediyor. Mart 2026'da saygın bir bilim dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bölgedeki fay hatlarıyla ilgili çok önemli bilgiler sundu. Araştırmaya göre, Amanos Dağları'nın sert yapısı deprem dalgalarına karşı bir duvar gibi direnç gösterdi. Bu nedenle depremin enerjisi, daha zayıf ve çatlaklı bir yapıya sahip olan Karasu Vadisi'ne doğru yöneldi. Bu durum, depremin yıkıcı etkisinin Amik Ovası ve Hatay çevresinde çok daha ağır hissedilmesine yol açtı.

TÜRKOĞLU-OSMANİYE HATTINDA BÜYÜK TEHLİKE

Habertürk'ten Kenan Butak'ın haberine göre, deprem enerjisinin Karasu Vadisi boyunca ilerlemesi bölgedeki tehlikenin tamamen geçtiği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, yaklaşık 1500 yıldır hiçbir büyük sarsıntı yaşamayan Türkoğlu-Osmaniye fay hattında devasa bir enerji biriktiğinin altını çiziyor. Yapılan detaylı hesaplamalara göre bu fayda 7 metrelik bir enerji birikimi, yani boşalmayı bekleyen büyük bir güç oluşmuş durumda. Üstelik 2023 yılında yaşadığımız büyük depremlerin bu bölgeye ekstra stres yüklediği ve olası bir kırılmanın zamanını öne çektiği düşünülüyor. İskenderun Körfezi çevresindeki yoğun nüfuslu yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri, 7'nin üzerinde büyüklüğe sahip bir deprem riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BİNGÖL VE ÇEVRESİ MERCEK ALTINDA

Türkiye'deki deprem riski sadece güney bölgelerle sınırlı kalmıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kuzey ucu olan Yedisu tarafında da endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bingöl'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki son sarsıntı, bilim insanlarının dikkatini hızla bu bölgeye çevirmesine neden oldu. Uzmanlar, tam 240 yıldır sessizliğini koruyan bu fayın büyük bir deprem üretebilecek kapasitede olduğunu vurguluyor. Yaşanan bu sarsıntıların mevcut gerilimi çok daha kritik bir seviyeye taşımış olabileceği ifade ediliyor.



Deprem uzmanları, Hatay'dan Bingöl'e kadar uzanan bu devasa fay kuşağındaki hareketliliği incelemeye devam edecek.