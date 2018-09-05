AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen bölgesine girişlerinde vize uygulanmayan ülke vatandaşlarına seyahat izin belgesi zorunluluğu getiren düzenlemeye onay verdi.

AB Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) düzenlemesinin onaylandığını açıkladı. Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB’ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların 7 euro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri soruları yanıtlayacak. ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.

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ÇOK SAYIDA SEYEHAT İÇİN GEÇERLİ OLACAK

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak. Düzenleme bu aşamanın ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanacak. Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60’tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. AA