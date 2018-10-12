ABD basını: Reformcu değil, haydut!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili ABD basınının Suudi Arabistan'a yönelttiği eleştirilerin dozu artıyor. The Economist dergisi bu haftaki başyazılarından birini, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ayırdı. Yazıda Veliaht Prens Selman için "Reformcu değil, haydut" ifadesi kullanıldı.

“Suudi Arabistan Türkiye’de bir gazeteciyi öldürdüyse bu ne anlama gelir” başlıklı başyazıda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın “eski moda bir despot” izlenimi uyandırmaya başladığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girişinden beri Kaşıkçı’dan haber alınamadığını söyleyen yazı şöyle sürüyor:

“Türk yetkililer bir Suudi suikastçı ekibi tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Suudiler Kaşıkçı’nın kendi arzusuyla binadan ayrıldığını kaydediyor. Öyleyse, ne zaman? Görgü tanıkları ya da yazılı kayıtlar var mı? Neden güvenlik kamerası kayıtları yok? Ve neden 15 Suudi kayboluşundan önce özel jetlerle ülkeye geliyor ve kısa bir süre sonra ayrılıyor? Suudiler yanıt vermek zorundalar, yoksa dünya en kötüsünü düşünecek.”

Yazıda, “Kaşıkçı’nın kasıtlı olarak ya da kötü biten kaçırma girişimi sırasında öldürüldüğü ortaya çıkarsa, Suudi Veliaht Prensi ve ülkeyi fiilen yöneten Muhammed bin Selman’ın bir reformcudan ziyade haydut olduğu görüşü ağırlık kazanacak” deniyor.

Ardından Prens Selman’ın, “binlerce aktivisti hapsettiği ve Lübnan’ın o zaman görevde olan Başbakanı Saad Hariri’yi 2 hafta boyunca gözaltında tuttuğu” hatırlatılıyor.