ABD ve İsrail’den S-300’lerle ilgili Rusya’ya tepki

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı bir basın açıklamasında, Suriye’ye yeni S-300 hava savunma füze sistemiyle 49 farklı askeri teknik cihaz teslim edildiğini bildirmişti. Bu açıklamaya ilk tepki ABD’den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Rusya’nın Suriye’ye S-300 teslimatı, Orta Doğu’nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor” ifadelerini kullandı.
İSRAİL’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da S-300 hava savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Liberman, Rusya’nın sevk işlemini tamamlamasına rağmen İsrail’in Suriye’de operasyon düzenlemekten vazgeçemeyeceğini vurguladı.
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