ABD ve İsrail’den S-300’lerle ilgili Rusya’ya tepki

Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatını tamamlamasıyla ilgili ABD ve İsrail'den sert açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bunun büyük bir risk olduğunu ifade ederken İsrail de Suriye'ye operasyon düzenlemekten vazgeçemeyeceklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı bir basın açıklamasında, Suriye’ye yeni S-300 hava savunma füze sistemiyle 49 farklı askeri teknik cihaz teslim edildiğini bildirmişti. Bu açıklamaya ilk tepki ABD’den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Rusya’nın Suriye’ye S-300 teslimatı, Orta Doğu’nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor” ifadelerini kullandı. İSRAİL’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da S-300 hava savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Liberman, Rusya’nın sevk işlemini tamamlamasına rağmen İsrail’in Suriye’de operasyon düzenlemekten vazgeçemeyeceğini vurguladı.

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