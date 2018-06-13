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Akdeniz’deki göçmen krizinde son gelişme

Akdeniz'de düzenlenen operasyonlarda kurtarılan ve İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir gemide bulunan 900'den fazla göçmen İtalya'ya getirildi.

android-time 14:26 13 Haziran 2018
Haberler Dünya
Akdeniz’deki göçmen krizinde son gelişme
Akdeniz'de düzenlenen operasyonlarda kurtarılan ve İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir gemide bulunan 900'den fazla göçmen İtalya'ya getirildi.

Akdeniz’de yapılan yedi ayrı operasyonda kurtarılan 932 göçmeni taşıyan İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait “Diciotti” gemisi, Sicilya’da bulunan Katanya Limanı’na geldi ve göçmenler burada karaya çıktı.

İtalya ANSA ajansının haberine göre gemide, operasyonlar sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Göçmenlerden 4’ü hamile kadın ve 1’i çocuk olmak üzere 5 kişinin, Katanya’ya varmadan önce Lampedusa’ya yapılan ilk transferin ardından helikopterlerle Agrigento ve Palermo’daki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Çoğunluğu Eritrelilerden oluşan göçmenlerin karaya çıktığı limanda, tahliye personeli ile olayla ilgili soruşturmayı yürütmek üzere Katanya Bölge Savcısının yetkilendirdiği polis ekibinin de hazır bulunduğu bildirildi. (AA)

Son güncelleme: android-time 14:2913.06.2018
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