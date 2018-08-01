Ankara’dan ABD’nin yaptırımlarına flaş yanıt!

Dışişleri'nden ABD'nin yaptırım kararına ilişkin son dakika açıklama geldi. Açıklamada, "ABD'nin saldırgan tutumuna yanıt verilecektir" denildi. Bu açıklamanın hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

ABD’nin İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı hakkında uygulamaya koyduğu yaptırımlara Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. ABD yönetimini yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz. Bu saldırgan tutuma gecikmeksizin karşılık verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN ABD’YE İLK YANIT

Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ABD'nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz” dedi.

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DIŞİŞLERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA METNİ

“ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir”

BAKAN GÜL DE YANIT VERDİ

Hakkında ABD tarafından yaptırım uygulanması yönünde karar alınan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD’de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep’te küçük bir zeytinlik alırım” dedi.

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MUHALEFETTEN İLK TEPKİ

İyi Parti’nin Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Aydın Sezgin, Papaz Brunson konusunda ABD’den son dönemde gerek Başkan Donald Trump, gerekse Başkan Yardımcısı Pence’in açıklamalarını “küstahça” diyerek nitelendirerek, alınan son yaptırım kararını kınadığını söyledi.

Sezgin, Trump yönetiminin bu yaptırım kararını ABD iç politikasına yönelik almış olmalarının da gözönünde tutulması gerektiğini kaydederek, “ABD’de 6 Kasım’da ara seçimler var. Rahip Brunson’un davası da Ekim ayı sonuna ertelendi. Trump’ın seçimlerde Kongre’de çoğunluğu sağlayabilmek için bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Kendisinin Başkan seçilmesinde büyük rol oynayan Evangeliklere bir başarı hikayesi sunmak istiyor” dedi.

Sezgin, Rahip Brunson ile benzer suçlarla yargılanmakta olan Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in sürpriz bir kararla salıverilmesi, kendisine yurtdışı yasağı konulmadığı için de Türkiye’den ayrılmasının, Türkiye’de yargı ve güçler ayrılığı konusunda olumsuz bir imaj yarattığını da vurguladı.

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CHP’Lİ YILMAZ; “ÜLKESİNİ TEK ADAM GİBİ YÖNETEN LİDERLER, DIŞARDA EN ZAYIF LİDERLER HALİNE GELİRLER”



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “ABD ile soğuk savaş dönemindeki ittifak ilişkisinin artık sona erdiğini görüp, yeni bir ilişki düzeyi kurmak gerekiyor” dedi. ABD’nin zamanında Türkiye toprakları üzerinden Çekiç Güç aracılığıyla Irak’ta Türkiye’ye karşı bir oluşum yarattığını, şimdi de yine İncirlik’i kullanarak Suriye’de benzer bir yapı oluşturduğunu anlatan Yılmaz, “bunlara karşı ne tepki verildi?” Sorusunu ortaya attı.Kendi ülkesini “tek adam” gibi, otoriter şekilde yöneten liderlerin, ülkedeki demokrasi eksikliği ve yargı bağımsızlığındaki sıkıntılar nedeniyle dışarıda “çok zayıf duruma düştüklerini” anlatan Yılmaz, ABD’nin yaptırım kararını bir Türk vatandaşı ve Türk parlamenter olarak “lanetlediğini” de söyledi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR’DAN SERT YANITMilli Savunma Bakanı Akar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “ABD’nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir. #buyaptırımtürkiyeyedir” ifadelerini kullandı.