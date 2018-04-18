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Barbara Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George Bush'un eşi ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un annesi Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti.

android-time 03:34 18 Nisan 2018
Haberler Dünya
Barbara Bush hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı George Bush'un eşi ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un annesi Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’nin eski başkanlarından George H. W. Bush’un eşi ve yine eski başkanlardan George W. Bush’un annesi Barbara Bush’un hastanedeki tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle eve iki gün önce çıktığı, Teksas eyaletine bağlı Houston kentindeki evlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Georege W. Bush-Barbara Bush, 73 yıllık evlilik süresiyle, Amerikan başkanlık tarihinde en uzun süreli evliliğe sahip çifti olarak biliniyor. Barbara Bush, oğlu Jeb Bush’un 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde, Trump’a karşı girdiği parti içindeki yarışta, oğlunun seçim kampanyasına destek olmak için soğuk ve karlı havaya rağmen hasta hasta Jeb Bush ile birlikte New England bölgesindeki mitinglere katılmıştı. DHA

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