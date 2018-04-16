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Barselona’da binlerce insan sokağa indi

Barselona’da bir araya gelen 300 binden fazla kişi Katalan politikacıların serbest bırakılması için sokağa döküldü.

android-time 00:35 16 Nisan 2018
Haberler Dünya
Barselona’da binlerce insan sokağa indi
Barselona’da bir araya gelen 300 binden fazla kişi Katalan politikacıların serbest bırakılması için sokağa döküldü.

İspanya'nın Barselona kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kişi hapiste olan Katalan dokuz politikacının serbest bırakılmasını istedi.

REUTERS

REUTERS

Şehrin en popüler yerlerinden Avenida Paralel'de toplanan insanlar bağımsızlık yanlısı politikacıların hapsedilmesine yol açan yargı süreçlerini protesto etti.

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“Sizi evde görmek istiyoruz”, “Tutuklu politikacılara özgürlük”  şeklinde sloganlar atan kalabalık grup, 6 Nisan'da Almanya mahkemeleri tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Carles Puigdemont için de “Başkan Puigdemont” ifadelerini kullandı.

REUTERS

REUTERS

Daha önce düzenlenen gösterilerden farklı olarak bugün düzenlenen gösterilere bağımsız olmayan partiler ve sendikalardan da katılım oldu. İHA

Son güncelleme: android-time 00:3716.04.2018
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