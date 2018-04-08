Berlin’deki maratonda saldırı son anda engellendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu hafta sonu gerçekleşen yarı maratonda bıçaklı saldırı hazırlığında olan 4 saldırganın gözaltına alındığı açıklandı. Die Welt'in haberinde saldırganlarının iki yıl önce Berlin'deki Noel pazarına kamyonla saldırı düzenleyerek 12 kişiyi öldüren Anis Amri ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Die Welt, bugün başkent Berlin’de gerçekleşen yarı maratonda bir facianın eşiğinden dönüldüğünü yazdı. Bugün gerçekleşen etkinlikte bıçaklı saldırı düzenlemeyi planlayan 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gazete, 4 kişinin Tunuslu Anis Amri ile bağlantılı olduğunu aktardı. Almanya’ya iltica etmek için gelen Anis Amri, 2016 yılının Aralık ayında, Berlin’deki Noel pazarına bir kamyon ile saldırı düzenlemiş ve 12 kişiyi öldürmüş çok sayıda insanı da yaralamıştı. Alman polisi bugün 32.000 kişinin katıldığı etkinlikte gündeme gelen saldırı planıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.