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Bulgar gazetecinin katil zanlısı yakalandı

Bulgaristan’da, tecavüze uğrayan ve daha sonra öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için anma töreni düzenlendi. Bulgar yetkililer, Marinova'yı öldürdüğünden şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

android-time 14:39 9 Ekim 2018
Haberler Dünya
Bulgar gazetecinin katil zanlısı yakalandı
Bulgaristan’da, tecavüze uğrayan ve daha sonra öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için anma töreni düzenlendi. Bulgar yetkililer, Marinova'yı öldürdüğünden şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bulgaristan'da tecavüze uğrayan ve daha sonra öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için başkent Sofya'da anma töreni düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) fonlarında yapılan yolsuzlukları araştıran 30 yaşındaki gazetecinin acımasız bir şekilde öldürülmesinden dolayı bir araya gelen vatandaşlar, yaşananları protesto ederek Marinova için mum yaktı. Protestolara katılanlar ellerinde kadın gazetecinin fotoğraflarını taşıyarak suçluların bir an önce bulunarak hak ettikleri cezaları almalarını istedi.

Bulgar gazeteci Marinova'nın öldürülmesinin ardından çok sayıda Bulgar, meydanlara çıkarak genç gazeteciyi andı.

Bulgar gazeteci Marinova’nın öldürülmesinin ardından çok sayıda Bulgar, meydanlara çıkarak genç gazeteciyi andı.

Protestolara Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden katılan 3 çocuk annesi Stoyka Panagonova, “AB fonlarındaki yolsuzlukların ortaya çıkmasından sonra yaşanan bu olayın tesadüf olduğuna inanmıyorum. Birçok insanın bu protestoya katılmasından dolayı memnunum” ifadelerini kullandı. AB'den de konu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada basın özgürlüğü olmadan demokrasinin sağlanamayacağı hatırlatılarak, Bulgar makamlarının konuyu en hızlı ve en derin şekilde araştırması gerektiği vurgulandı.

Önceki gün cansız bedeni bulunan Marinova’nın tecavüze uğradığı ve ardından öldürüldüğü açıklanmıştı. Bugün Bulgar polisi soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bulgar polisi gözaltına alınan şahsın Romanya vatandaşı olduğunu duyururken, soruşturmanın devam ettiğini ve katilin henüz bulunmadığı açıklandı. İsmi açıklanmayan zanlının ayrıca Moldova vatandaşı olduğu açıklanırken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

 

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Son güncelleme: android-time 14:4009.10.2018
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