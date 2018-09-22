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Çavuşoğlu’nun Maduro ziyaretine ‘Diriliş’ damga vurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görüşmesine Diriliş Ertuğrul dizisi damgasını vurdu.

android-time 19:58 22 Eylül 2018
Haberler Dünya
Çavuşoğlu’nun Maduro ziyaretine ‘Diriliş’ damga vurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görüşmesine Diriliş Ertuğrul dizisi damgasını vurdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Venezuela’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu ile Maduro’nun görüşmesinde, ele alınan ikili ilişkilerin yanı sıra TRT’nin 65 ülkede seyredilen dizisi Diriliş Ertuğrul da konuşulan konuların başında yer aldı.

Görüşmede, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türk Hava Yollarının (THY) başkent Caracas’a direkt sefer düzenlemesi, ikili ekonomik, ticari ve kültürel konularda iş birliği meseleleri ele alındı.

Maduro görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı. AA

Maduro görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı. AA

Bunların yanı sıra görüşme sırasında Nicolas Maduro, Mevlüt Çavuşoğlu’na Diriliş Ertuğrul dizisine olan ilgisinden bahsetti. Geçen hafta dizinin setini ziyaret eden Çavuşoğlu, çektiği görüntüleri Maduro’ya izletti. Maduro ve eşi Cilia Flores de diziyi hayranlıkla izlediklerini ifade etti.

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Diriliş Ertuğrul’un ülkesinde yayınlanması için girişimde bulunacağını da kaydetti.

Öte yandan Nicolas Maduro, İspanyol bir yazarın “El Turco” adlı kitabını göstererek, kendisinin Osmanlı tarihine olan hayranlığını ve bilgisini dile getirdi. AA

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