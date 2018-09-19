Venezuela Devlet Başkanı Maduro 2 saatte vatandaşın 2 aylık maaşını yedi

Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından iki saatliğine İstanbul'a gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Nusret Gökçe'nin Kapalı Çarşı'daki restoranında yemek yemesi gündem oldu. Dana Kaburga, salata, tatlı ve içecek sipariş veren Maduro'nun yediği yemeğin fiyatı 400 TL tuttu. Bu miktar Venezuela'da iki aylık asgari ücretten biraz fazla ediyor. Maduro'nun yemek için ücret ödeyip ödemediği bilinmiyor.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun Çin dönüşü İstanbul'da verdiği 2 saatlik kısa molada Atatürk Havalima’nında yemek yiyebilirken Nusret’in Kapalıçarşı’daki restoranında yemek yemesi ve puro içmesi ekonomik sıkıntıları olan ülkesinde tepki çekti.

ASGARİ ÜCRETİN TAM 2 KATI

Sozcu.com.tr’nin Nusret’in Sandal Bedesteni restoranından aldığı bilgilere göre, Maduro’nun yediği yemeğin toplam fiyatı 400 TL. Yani yeni bolivar hesabına göre 3890 bolivar ediyor. Venezuela’da art arda yapılan astronomik zamların ardından asgari ücret 1800 bolivara yükseltildi. Yani Nusret’te tutan hesap bir asgari ücretlinin 2 ay 5 günlük çalışmasına denk geliyor.

‘BİRBİRİMİZE EN AZ 7 KEZ SARILDIK’

Caracas'a dönen Maduro kısa bir açıklama yaparak Nusret'in kendisine bir tişört hediye ettiğini söyledi. Maduro “En iyi lokantalardan birine davet edildim. Şef Nusr-Et beni ağırladı. Önceden tanımıyordum. Bize verdiğin hediyeler için teşekkür ederim. Yakında, yakında, geri gideceğim. Venezuela'nın çok dostu var. Birbirimize en az 7 kez sarıldık” dedi.