CIA Direktörü ilk kez açıkladı: Türkçe bilen eleman istihdam edeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) istihbarat örgütü Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) yeni strateji yaklaşımı kapsamında Türkçe, Arapça, Farsça ve Çince konuşan daha fazla eleman istihdam edeceği açıklandı. Açıklamayı bir dönem Türkiye'de de yaşayan CIA'nin bir numarası Gina Haspel yaptı.

Konuyla ilgili açıklamayı, CIA direktörü Gina Haspel, göreve getirildiği geçen mayıs ayından bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıktığı Louisville Üniversitesi’ndeki konuşmasında yaptı.

Haspel, yabancı dil bilen görevlilerin yetiştirilmesinin bu görevdeki öncelik olduğunu söylerken, “Özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe gibi dillerde bilen kişileri istihdam edeceğiz” dedi. Haspel iş yerinde daha çeşitli geçmişlerden gelen kişilere yer verileceğinin de altını çizdi.

SORULARI YANITLAMADI

Haspel, 11 Eylül 2001’deki ikiz kuleler saldırısının ardından dünya genelinde terörle mücadele operasyonları yürüten bir paramiliter organizasyon haline gelen CIA’nın bu tarihten önceki geleneksel casusluk misyonuna dönmesinin stratejik öncelikleri olduğunu söyledi.

11 Eylül sonrası terörle mücadele politikasının, örgütün istihbarat ve casusluk faaliyetlerindeki etkinliğini gölgelediğini söyleyen Haspel, “Sözde İslam Devleti ya da El Kaide gibi gruplar doğrudan görüş alanımızda kalmaya devam edecek ancak ulus devlet rakiplerimize daha keskin bir şekilde odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

CIA’in ilk kadın başkanı Gina Haspel 1983’te CIA’ya katıldığında örgütün erkek egemen bir kurumsal kültüre sahip olduğunu da belirterek, “Küresel misyonumuz, ırk, cinsiyet ve kültürel fark gözetmeksizin en parlak bireylerle çalışmamızı gerektiriyor” dedi. CIA Direktörü, üniversitedeki konuşmasının ardından dinleyicilerden soru kabul etmedi, basın mensuplarına ayrıca açıklama yapmadı.

Haspel’in konuşmasındaki stratejik önceliklerin yeniden tanımlanmasıyla ilgili vurguları, CIA’in, terörizm başlığında yoğunlaşan faaliyet alanlarını yeniden düzenleme çabasıyla ilgili son birkaç yıldır ABD kamuoyuna da yansıyan tartışmalarla ilgili görülüyor.