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Çin’de korkunç kaza! 26 araç birbirine girdi: 14 ölü

Çin’de bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 26 araç birbirine girdi. Yaşanan kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

android-time 21:43 3 Kasım 2018
Haberler Dünya
Çin’de korkunç kaza! 26 araç birbirine girdi: 14 ölü
Çin’de bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 26 araç birbirine girdi. Yaşanan kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Çin’in Lanzhou kentinde bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 26 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kazada kamyon şoförü de dahil olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybetti ve 27 kişi de yaralandı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Edinilen bilgilere göre feci kaza, Lanzhou ve Haikou kentleri arasındaki karayolunun 200'üncü kilometresinde meydana geldi. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.  İHA

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