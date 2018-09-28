Erdoğan Alman iş insanlarına seslendi: Türkiye’nin gücüne güvenin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 180 kişilik ekibiyle Almanya‘nın en ünlü oteli Adlon‘da karargah kurdu. Dün sivil toplum örgütleri ile buluşan Erdoğan bugün de iş insanları ile bir araya geldi. Siemens, Daimler gibi dev Alman firmalarının temsilcilerinin yanı sıra Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası üyelerine de seslenen Cumhurbaşkanı, onlara yatırım için her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi ve Türkiye‘ye güvenmelerini istedi. Toplantıya Türkiye’den de Ferit Şahenk ve Yıldırım Demirören’in yanı sıra çok sayıda iş adamı katıldı.

Toplantıda Erdoğan, artık daha fazla üretim için çaba göstereceklerini belirtti ve yatırımların önünde eskisi gibi bürokratik engellerin kalmadığını anlattı. Yaşanan son krizin büyük oranda spekülatif olduğunu ve bunu da aşacaklarına inandıklarını belirten Erdoğan, ‘'Türkiye‘nin ekonomik gücüne dinamizmine güvenin“ dedi.

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Bazı şirket temsilcileri ile tek tek görüşmeler yapıldığı, bazı Alman yatırımcıların da Türk heyetinden özel randevu talep ettiği öğrenildi.

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‘TAHVİL ALIN'

Erdoğan, dün de sivil toplum kuruluşları ile AKP‘nin Avrupa örgütü üyelerine, Türkiye‘nin yeni çıkardığı dövize ve altına dayalı devlet tahvillerine ilgi göstermelerini, bunları her banka şubesinden alabileceklerini anlatmıştı.