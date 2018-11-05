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Fenomen olan polis memuru işini bıraktı, dünyayı geziyor

Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen olan komiser Adrienne Koleszar işini bırakma kararı aldı. Alman tabloid gazetesi Bild'e konuşan Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" dedi.

android-time 08:34 5 Kasım 2018
Haberler Dünya
Fenomen olan polis memuru işini bıraktı, dünyayı geziyor
Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen olan komiser Adrienne Koleszar işini bırakma kararı aldı. Alman tabloid gazetesi Bild'e konuşan Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" dedi.

Almanya’nın ufak kasabalarından Dresden’de yaşayan Adrienne Koleszar, polis memuru olarak çalıştığı tam zamanlı işinin yanı sıra aslında bir fenomen…

Dresden kentinde yaşayan genç fenomen, "Ben polis olmaktan memnunum" dedi.

Dresden kentinde yaşayan genç fenomen, “Ben polis olmaktan memnunum” dedi.

Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla bir anda popüler olan 34 yaşındaki polis, 549.000 takipçiye sahip. Fakat Koleszar, bugün herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Polis memuru Dubai'de çektiği fotoğrafları paylaştı.

Polis memuru Dubai’de çektiği fotoğrafları paylaştı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Koleszar, işini bıraktığını söyledi. Komiser olarak görev alan Koleszar, “6 ay için işi bıraktım ve şimdi dünyayı geziyorum. 1 Ocak itibariyle karakola döneceğim” dedi. Ayda net 2700 euro maaş alan Koleszar, bu seyahati nasıl finanse ettiğini de detaylıca anlattı.

6 ay boyunca çalışmayan polis memuru New York'a da gitmeyi ihmal etmedi.

6 ay boyunca çalışmayan polis memuru New York’a da gitmeyi ihmal etmedi.

Genç polis, “Her seyahatimde erken rezervasyon yaptım ve parasını cebimden verdim. 2016’dan beri para biriktiriyorum” dedi. Koleszar, bir giyim markasıyla da anlaştığını ve onların da kendisine sponsor olduğunu söyledi.

Alman komiser, Tayland'da çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Alman komiser, Tayland’da çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Koleszar, birçok markadan kendisine teklif geldiğini söylerken, “Bunlardan içime sinen çok olmuyor. Yürüyen reklam panosu gibi dolaşmak istemiyorum” dedi.

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Son güncelleme: android-time 08:3505.11.2018
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