Fenomen olan polis memuru işini bıraktı, dünyayı geziyor

Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen olan komiser Adrienne Koleszar işini bırakma kararı aldı. Alman tabloid gazetesi Bild'e konuşan Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" dedi.

Almanya’nın ufak kasabalarından Dresden’de yaşayan Adrienne Koleszar, polis memuru olarak çalıştığı tam zamanlı işinin yanı sıra aslında bir fenomen…

Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla bir anda popüler olan 34 yaşındaki polis, 549.000 takipçiye sahip. Fakat Koleszar, bugün herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Koleszar, işini bıraktığını söyledi. Komiser olarak görev alan Koleszar, “6 ay için işi bıraktım ve şimdi dünyayı geziyorum. 1 Ocak itibariyle karakola döneceğim” dedi. Ayda net 2700 euro maaş alan Koleszar, bu seyahati nasıl finanse ettiğini de detaylıca anlattı.

Genç polis, “Her seyahatimde erken rezervasyon yaptım ve parasını cebimden verdim. 2016’dan beri para biriktiriyorum” dedi. Koleszar, bir giyim markasıyla da anlaştığını ve onların da kendisine sponsor olduğunu söyledi.

Koleszar, birçok markadan kendisine teklif geldiğini söylerken, “Bunlardan içime sinen çok olmuyor. Yürüyen reklam panosu gibi dolaşmak istemiyorum” dedi.