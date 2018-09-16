Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 13 oldu

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan Florence Kasırgası "tropik depresyon" kategorisine düşürülürken, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini etkisi altına alan Florence Kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar düşmesi nedeniyle kasırganın “tropik depresyon” seviyesine düşürüldüğünü duyurdu.

Ölü sayısı 13’e yükseldi

Yetkililer kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina’da hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Carolina’nın Wilmington kenti polisi de yaptığı açıklamada, bir marketi yağmaladıklarından şüphelenilen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kentteki bir benzin istasyonunu yağmaladığı gerekçesiyle 1 kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Carolina’yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtilmişti.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina’da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken iki eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kuzey Carolina’nın Wilmington kentinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çok sayıda evi su bastı, sürücüler sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Fırtına nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi.

10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor. AA