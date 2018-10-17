G-7’den Kaşıkçı açıklaması: Sorumlular hesap vermeli

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 7 ülkenin dışişleri bakanları Kanada'dan bir açıklama yaptı. Dönem başkanı Kanada'da toplanan G-7 bakanları, Kaşıkçı olayından dolayı rahatsızlık duyduklarını açıkladı.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 7 ülkenin oluşturduğu G-7’den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması geldi. Kanada’da toplanan bakanlar sorumluların hesap vermesi gerektiğini bildirirken, ortak açıklamada, yaşanan gelişmeden dolayı rahatsızlık duyduklarını vurguladı. Ortak açıklamaya Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD imza atarken Avrupa Birliği de düşünce ve ifade özgürlüğünü ve bağımsız medyayı destekleyeceklerini açıkladı. G-7 ülkelerinin ortak açıklamasında şeffaf bir soruşturma yürütülmesi istendi.

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