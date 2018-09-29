Gece kulübünde korku dolu anlar… Onlarca kişi bir anda fenalaştı

Son dönemde Skripal vakası da dahil zehirlenme olaylarıyla gündeme gelen İngiltere'de bu kez bir gece kulübünde korkulu anlar yaşandı. Bournemouth kentindeki bir gece kulübünde bulunanların bilinmeyen maddeye maruz kaldığı belirtildi.

Daily Mirror’ın haberine göre Bournemouth’taki Cameo adlı gece kulübünde çevreye bilinmeyen bir madde saçıldı. En az 40 kişinin etkilendiği olayda, kişiler nefes alma zorluğu, öksürük ve göz yanması gibi şikayetlerde bulundu.

Güvenlik güçleri, kulüpte tahriş edici özellikteki bir maddenin saçılmış olabileceğini belirtti.

Kulüptekilerin tamamı tahliye edilirken olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, yaşam tehlikesi oluşturacak herhangi bir kimyasal veya zehirli gaza rastlanmadığını açıkladı.

OIayla ilgili soruşturma başlatılırken, maddenin cinsi ve nasıl yayıldığı incelemeye alındı.