Gözlerine inanamadı! Yıllar sonra böyle buldu

Google'ın Street View uygulamasındaki bir tesadüf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tayvanlı bir kadın, yıllar önce kaybettiği annesini uygulamada buldu.

Tayvan’da yaşayan Danny Wu, 2014 yılında annesini kolon kanserinden kaybetti. Yıllardır annesine büyük bir özlem duyan kadın, Google’ın caddeleri panoramik olarak gezmeye olanak sağlayan uygulaması Google Street View’i kullanırken hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı.

Annesinin evinin olduğu caddeyi görüntüleyen kadın, 4 yıl öncesine geri döndü. Annesinin evin önünde çiçeklerle ilgilendiği sırada Google’ın kamerasına takıldığını gören Wu gözyaşlarına boğuldu.

Şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra duygularını Facebook’ta paylaşan Wu, “Street View’da gezerken annemi buldum. Buna inanamıyorum, sanki hala evinin önünde çiçekleriyle ilgileniyor gibi. Seni her gün özlüyorum anne” ifadelerini kullandı.

Wu’nun yaşadıkları sosyal medyada kısa sürede binlerce kez beğenip paylaşıldı.