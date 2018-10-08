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Haiti’de deprem: Ölü sayısı artıyor

Karayipler'de yer alan Haiti'de dün meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremde ölü sayısı 12'ye yükseldi.

android-time 09:37 8 Ekim 2018
Haberler Dünya
Haiti’de deprem: Ölü sayısı artıyor
Karayipler'de yer alan Haiti'de dün meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremde ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Sivil Savunma kurumundan yapılan açıklamaya göre, Haiti’nin kuzeyinde meydana gelen depremde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12’ye yükseldi. Port-de-Paix’de 152, Gros-Morne’da da 30 kişi yaralandı.

Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adası’nda çok sayıda bina zarar gördü. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.  Haiti’de Ocak 2010’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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