Harry Potter serisinde inanılmaz detay… 7 yıl sonra ortaya çıktı!

Harry Potter serisinde Severus Snape'le ilgili ilk kez fark edilen bir detay, hayranlarını heyecanlandırdı.

Kitapları ve filmleri tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Harry Potter serisinde, ilginç bir detay ortaya çıktı.

Serinin sonuna dek kötü bir karakter olarak görülen Severus Snape, Harry ve sihir dünyasını kurtarmak için kendisini feda ediyordu.

Karakterin serinin sonundaki bu gelişimi kendisine duyulan sempatiyi zirveye çıkarmıştı.

İşte son günlerde bu Snape sevgisini doruğa çıkartan bir görüntü sosyal medyada yayıldı.

Serinin son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2’de yer alan görüntüde, Severus Snape ve Minerva McGonagall düello yaparken görülüyor.

Düello boyunca savunmada kaldığı görülen Snape, şatoyu terk etmeden önce arkasındaki ‘ölüm yiyenleri’ de kaşla göz arasında etkisiz hale getiriyor ve herkesi güvence altına aldıktan sonra uzaklaşıyor.

Serinin hayranları arasında büyük heyecan yaratan bu detay, Snape’le ilgili küçük ipuçlarının filmin içine çok iyi gizlenmiş olduğu şeklinde yorumlandı.