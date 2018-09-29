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İki ülke arasında gerginlik… Orduyu teyakkuza geçirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

android-time 15:36 29 Eylül 2018
Haberler Dünya
İki ülke arasında gerginlik… Orduyu teyakkuza geçirdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi’nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı’na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.

Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

Kosova’nın ROSU özel kuvvetler birliği üyeleri, Gazivoda hidroelektrik santrali yakınındaki bazı noktaları ele geçirmiş ve Gazivoda gölünün yakınındaki bir ekoloji ve spor merkezine girmişti.

Gazivoda hidroelektrik santrali, Belgrad yönetiminin kontrolü altında bulunuyor. Vucic, hükümetin gölün altyapısına ve tesislerine yaklaşık 2 milyar euro yatırım yaptığını ifade etmişti.

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Son güncelleme: android-time 16:5529.09.2018
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