İran’dan Netanyahu’ya tehdit

Lübnan ve Suriye'deki İran varlığına karşı ne gerekirse yapmaya devam edeceklerini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami orduya katılan gönüllülere yaptığı konuşmada Netanyahu'ya seslendi. Selami, ''Siyonist rejimin başbakanı" diye tanımladığı Netanyahu'ya "Akdeniz'de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum" dedi.

İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Selami, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ”Siyonist rejimin başbakanına Akdeniz’de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum çünkü denizden kaçamayacak” sözleriyle yanıt verdi.

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“HİZBULLAH ONLARI YOK ETMEK İÇİN YETER”

Sputnik’in Fars Haber Ajansı’na dayandırdığı habere göre; Selami, orduya katılan gönüllülere yaptığı konuşmada İsrail için, ”Onlar bizim için tehdit değil. Hizbullah, onları yok etmek için yeterli güce sahip” açıklamasını yaparken, Tel Aviv yönetimini İran hakkında dünyayı aldatmakla suçladı.

‘Politik mankenlik’le suçladığı ABD’nin Ortadoğu’daki savaşa 7 trilyon dolar ayırdığını ancak bölgede ‘yenildiğini’ söyleyen Selami, bölgede hiçbir yerde üssü olmayan İran’ın etkisinin artmasına değindi.

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NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

BM Genel Kurulu konuşmasını bu yıl da İran karşıtı kampanyaya çeviren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ”İran’a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz’ demiş ve yine elinde fotoğraflarla Tahran’da gizli nükleer tesis iddiasında bulunmuştu.