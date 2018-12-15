IŞİD’in işkencelerinden Nobel’e… Nadia ödülünü nasıl kullanacağını açıkladı

Bu yıl Nobel Barış Ödülü kazanan iki isimden biri olan Nadia Murad, elde ettiği parayı nasıl kullanacağını açıkladı. Murad, kendisi gibi IŞİD'in işkencelerine maruz kalmış kadınları tedavi etmek için hastane yaptıracağını söyledi.

Murad, Irak ziyareti çerçevesinde başkent Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunduktan sonra doğup büyüdüğü ancak IŞİD ile mücadelede tamamen

harap olan Sincar ilçesine gitti.

Sincar ilçe merkezinde Ezidilerle bir araya geldikten sonra kısa bir açıklama yapan Murad, “Nobel Barış Ödülü’nden aldığım para ile Sincar’da daha çok IŞİD’in cinsel saldırılarına maruz kalan kadınların tedavi edilebileceği bir hastane inşa edeceğim” ifadelerini kullandı.

Hastane projesine onay verilmesi vesilesiyle Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne teşekkür eden Murad, hastanenin en kısa zamanda inşa edilmesi için ilgili insani örgütlerle temasa geçeceğini söyledi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle, 10 Aralık’ta Murad’a Nobel Barış Ödülü ve 1 milyon dolar verilmişti.

YAŞADIKLARINI KİTABA DÖKTÜ

Nadia Murad, 2014’te Sincar yakınlarındaki Koço’da yaşıyordu. Irak’ın kuzeybatısında kaçırılan 7 bin kadından biri olan Murad, aylarca IŞİD militanları tarafından Musul’da tecavüz ve işkenceye maruz kalmıştı.

25 yaşındaki Murad, IŞİD'in elinden kurtulduktan sonra yaşadıklarını kendi yazdığı ‘Son Kız: Esaretim ve İslam Devleti'ne karşı mücadelem' adlı kitapta anlattı.