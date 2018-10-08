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Kanser tedavisi gören Esad’dan kemoterapi sonrası ilk fotoğraf

Ağustos ayında meme kanseri teşhisi koyulduğu olduğu duyurulan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a ait yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Sozcu.com.tr
android-time 14:18 8 Ekim 2018
Haberler Dünya
Kanser tedavisi gören Esad’dan kemoterapi sonrası ilk fotoğraf
Ağustos ayında meme kanseri teşhisi koyulduğu olduğu duyurulan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a ait yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Yayınlanan fotoğrafta, kemoterapi tedavisi gören Esma Esad’ın, saçlarının döküldüğü ve tedavi sürecinden kaynaklı aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Esad’a meme kanseri teşhisi koyulmuş, Suriye Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada hastalığın birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirilmişti.

Esma Esad'ın kanser olduğu Ağustos ayında duyurulmuştu.

Esma Esad’ın kanser olduğu Ağustos ayında duyurulmuştu.

Suriye Devlet Başkanlığı’nın sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esad’a askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı.

Esma Esad, Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek için hiçbir şey yapmadığı için uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Esma Esad, Suriye’deki iç savaşı sona erdirmek için hiçbir şey yapmadığı için uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Hastalık haberinin duyurulması sonrasında Twitter üzerinden bir açıklama yapan Esma Esad, “Ben dünyaya sebat, güç ve zorluklara göğüs germeyi öğreten halkın bir parçasıyım. Benim kararlılığım sizin son yıllarda gösterdiğiniz kararlılıktan geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: android-time 14:2008.10.2018
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