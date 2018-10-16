Kaşıkçı için kritik buluşma

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı’yla ilgili görüşmeler yapmak üzere başkent Riyad’a ulaştı.
Pompeo, Riyad’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz tarafından karşılandı.
Pompeo mevkidaşıyla görüşmesinin ardından Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud’la bir araya geldi. Görüşmenin ayrıntılarına ve Pompeo’nun ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Mike Pompeo’ya Suudi Arabistan’a gitme talimatı verdiği bildirilmişti. Pompeo’nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 17 Ekim’de Türkiye’ye geleceği duyurulmuştu.
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