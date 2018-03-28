Kocasının ihanetini kedisi ortaya çıkardı

Rusya'da bir kadın, kocasının kendisini aldattığını kedisi sayesinde öğrendi.

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Anna Rudenok, uzun süredir kocasının ilgisizliğinden rahatsızdı. 24 yaşındaki Anna, Güney Ural Devlet Üniversitesi’nde ders veren kocası Dmitry’nin sosyal medyadaki hareketlerini takip etmeye başladı.

Kocasının beğendiği bir fotoğraf dikkatini çeken Anna, 19 yaşındaki Emilia Ignatova’nın profiline girdiğinde gözlerine inanamadı. Ignatova’nın yarı çıplak bir fotoğrafında kendisine ait kediyi gören Anna, büyük şok yaşadı.

Kadının diğer fotoğraflarında da kendi kıyafetlerini ve evini gören Anna, kocasıyla yüzleşti. İlk başlarda karısını öğrencisiyle aldattığını reddeden Dmitry Rudenok, bahaneleri tükenince ise kadını tehdit etmeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Anna, söz konusu fotoğrafların, bebeğiyle birlikte ailesini ziyarete gittiğinde çekildiğini söyledi. Evi terk eden Anna, kocasına boşanma davası açtı.