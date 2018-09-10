Korkutan son dakika gelişmesi… İsveç’te aşırı sağcıların oyu arttı

İsveç'te resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı ve göçmen karşıtı olan İsveç Demokratları (SD) oylarını artırdı. Parti, dün düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 17'6'sını aldı. Partinin bir önceki seçimde oyu yüzde 12,9 seviyesindeydi. SD'nin lideri Akesson, seçim sürecinde başta ülkede yaşayan Türkler olmak üzere birçok göçmeni sınır dışı etmek istediğini söylemişti.

Sandıkların yüzde 99’u açılmışken Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin oy oranı da merkez sağdaki dört partinin ittifakı olan İttifak’ın oy oranı da yüzde 40 civarında gözüküyor. Seçimden önce iki parti de SD ile koalisyon yapmama sözü vermişti.

İsveç seçimden önce Sosyal Demokratlar ve Yeşil Parti’nin, dışardan Sol Parti destekli azınlık hükümeti tarafından yönetiliyordu. Seçim sonucunda Sosyal Demokratlar ve Yeşil Parti’nin oyu azalırken Sol Parti’nin oyları arttı.

Seçimin ardından bir açıklama yapan İsveç’in Sosyal Demokrat Başbakanı Stefan Lofven, önümüzdeki haftalarda da görevde kalacağını ve siyasi yelpazenin SD dışında kalan partileriyle işbirliği imkanı arayacağını söyleyerek, “Parlamento açılana kadar iki haftamız var. Başbakan olarak sakin bir şekilde, seçmenlerin oylarına ve İsveç’in seçim sistemine saygı göstererek çalışacağım” demişti.

İsveç Demokratları seçim boyunca göçmen karşıtı bir tutum sergilemiş ve ülkede yaşayan Türkler de dahil olmak üzere azınlıkları sınır dışı edeceğini iddia etmişti.

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2015’te Avrupa’ya göç akınının yükselişe geçmesiyle ülkede göçmenlerle ilgili kaygılar artmış, SD’nin oyunda hızlı bir artış gözlemlenmişti. Sekiz yıl önce Meclis’e giren partinin, anketlerde oyların yüzde 20’ye yakınını alacağı öngörülüyordu. Oy oranı yüzde 20’nin altında kalsa da Sosyal Demokratlar ve Ilımlar’ı içeren bir koalisyon kurulması durumunda SD ana muhalefet partisi haline gelecek.Oy verme işlemi sonrasında gazetecilere konuşan İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokratlar’ın lideri Stefan Lofven de, SD’nin lideri Jimmie Akesson da, sert söylemlerini sürdürmüştü. Lofven, “ırkçı ve aşırıcı” olarak nitelediği SD’nin hükümetini etkilemesine izin vermeyeceğini söyledi. Akesson ise, devlet televizyonu SVT’yi partisinin göçle ilgili bazı beyanlarına yeterince yer vermeyerek sandık sonuçlarını etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.