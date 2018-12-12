Kozmonotlar uzay yürüyüşünde! 6 saat boyunca aradılar

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonotlar, Soyuz uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümü incelemek üzere uzay yürüyüşüne çıktı.

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Sergei Prokopyev’in, 6 saat süren uzay yürüyüşünde ISS’e kenetli Soyuz MS-09 uzay aracının dış cephesini inceledi.

Kononenko ile Prokopyev, ağustos ayında hava basıncının yitirilmesine neden olan ve içeriden yamalanan deliği dışarıdan tetkik ederek örnekler topladı.

#ВКД45а: космонавты выполняют выход за пределами станции в скафандрах нового поколения «Орлан-МКС». В них установлены автоматическая система терморегулирования, а также заменены резиновые гермооболочки скафандра на полиуретановые. Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/9tL59LoiWY — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 Aralık 2018

ISS’e ay başında ABD’li ve Kanadalı astronotlar Anne McClain ve David Saint-Jacques ile gelen Kononenko, yürüyüşten önce, bunun hem fiziksel hem de teknik açıdan zorlu bir görev olduğunu söyledi.

Soyuz MS-09 aracının, 19 Aralık’ta astronotlar Prokopyev, Serena Aunon-Chancellor ve Alexander Gerst’in Dünya’ya dönüşü için kullanılması planlanıyor.