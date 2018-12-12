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Kozmonotlar uzay yürüyüşünde! 6 saat boyunca aradılar

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonotlar, Soyuz uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümü incelemek üzere uzay yürüyüşüne çıktı.

android-time 10:18
Haberler Dünya
Kozmonotlar uzay yürüyüşünde! 6 saat boyunca aradılar
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonotlar, Soyuz uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümü incelemek üzere uzay yürüyüşüne çıktı.

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Sergei Prokopyev’in, 6 saat süren uzay yürüyüşünde ISS’e kenetli Soyuz MS-09 uzay aracının dış cephesini inceledi.

Kononenko ile Prokopyev, ağustos ayında hava basıncının yitirilmesine neden olan ve içeriden yamalanan deliği dışarıdan tetkik ederek örnekler topladı.

ISS’e ay başında ABD’li ve Kanadalı astronotlar Anne McClain ve David Saint-Jacques ile gelen Kononenko, yürüyüşten önce, bunun hem fiziksel hem de teknik açıdan zorlu bir görev olduğunu söyledi.

Soyuz MS-09 aracının, 19 Aralık’ta astronotlar Prokopyev, Serena Aunon-Chancellor ve Alexander Gerst’in Dünya’ya dönüşü için kullanılması planlanıyor.

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