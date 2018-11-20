Kraliyet ailesi konuştu: Prens’in kral olmasını istemiyoruz

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından uluslararası karışıklığın yaşandığı bir ortamda, Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin bazı üyelerinin Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın kral olmasını engellemek için çalıştıkları belirtildi.

Kraliyet ailesine yakın üç kaynak, Al Saud ailesinin çeşitli birimlerinden düzinelerce prensin ve kuzenin veraset yoluyla tahta çıkılmasında değişiklik görmek istediklerini, ancak Veliaht Prens’in 82 yaşındaki babası Kral Salman halen hayattayken harekete geçmeyeceklerini söyledi. Kralın, Batı’da MbS olarak bilinen en sevdiği oğluna karşı çıkma olasılığının olmadığını biliyorlar.

Kaynaklara göre bundan daha ziyade, Kralın ölümünden sonra Prens Ahmed bin Abdülaziz’in tahta çıkma olasılığını diğer aile üyeleriyle görüşüyorlar. Prens Ahmed Kral Salman’ın küçük kardeşi ve Veliaht Prens’in amcası. Suudi kaynaklarından biri Kral Salman’ın hayatta kalan tek öz kardeşi olan Prens Ahmed’in aile üyeleri, güvenlik kurumları ve bazı Batılı güçlerin desteğini alabileceğini söyledi.

Prens Ahmed, yurt dışında 2.5 ay kaldıktan sonra Ekim ayında Riyad’a geri döndü. Seyahat sırasında Londra’da El Suud hanedanlığının çöküşünü protesto eden göstericilere tepki gösterirken Suudi liderliğini eleştirdiği görüldü. İki Suudi kaynağın verdiği bilgiye göre Prens Ahmed, MbS’in 2017’de Veliaht Prens olmasına karşı çıkan iktidardaki ailenin kıdemli üyelerinden oluşan Suudi Arabistan’ın Sadakat Konseyi’ndeki üç kişiden biri. Prens Ahmed ve temsilcilerine açıklama için ulaşılamadı.

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EN BÜYÜK OĞLANA GEÇMİYOR

Suudi Arabistan Kraliyet ailesi yüzlerce prensten oluşuyor. Tipik Avrupa monarşilerinden farklı olarak, taht babadan en büyük oğluna otomatik olarak geçmiyor. Bunun yerine krallığın gelenekleri, her birimden gelen kralın ve üst düzey aile üyelerinin, en uygun olduğunu düşündükleri varisi seçmelerini sağlıyor. İstişarelere ilişkin doğrudan bilgi sahibi Suudi kaynaklarına göre üst düzey ABD’li yetkililer, Suudi danışmanlara son haftalarda, yaklaşık 40 yıldır içişleri bakan yardımcısı olan Prens Ahmed’i potansiyel bir halef olarak destekleyeceklerini gösterdiler.

BEYAZ SARAY, PRENS’TEN UZAKLAŞMAYACAK

Suudi kaynaklar, Prens Ahmed’in MbS tarafından çıkarılan sosyal veya ekonomik reformlardan hiçbirini değiştirmeyeceğini veya tersine çeviremeyeceğine, mevcut askeri tedarik sözleşmelerini uygulayacağına ve ailenin birliğini yeniden tesis edeceğine güvendiklerini söyledi. Üst düzey bir ABD’li yetkili, parlamenterlerin baskısına ve CIA’in Kaşıkçı’nın öldürülmesini MbS’in emrettiğine dair değerlendirmesine rağmen, Beyaz Saray’ın veliaht prensten uzaklaşma yaklaşımında acelesi olmadığını ancak Trump’ın istihbarattan cinayet hakkında kesin bir rapor alması halinde değişebileceğini söyledi.

CIA, Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetinde talimatı veliaht Prens Muhammed’in verdiği tespitini içeren bir rapor sundu. Trump Cumartesi günü bu tespiti yapmak için “çok erken” olduğunu ancak “olası” olduğunu belirtirken, Salı günü konuya ilişkin tam bir rapor alacağını belirtti.

BABASI DÜN DESTEK ÇIKMIŞTI

Kral Selman Kaşıkçı cinayetinin ardından kamuoyu önünde ilk konuşmasını Pazartesi günü yaptı. Kral Selman’ın bu konuşmada Kaşıkçı cinayetinden hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Aksine Kral Selman, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Şura Konseyi’ne yönelik konuşmasında, oğlu Muhammed bin Selman’ın “Vizyon 2023” adı verilen ekonomik programına destek çıktı.

Kral Selman konuşmasında Suudi yargısını ve savcılığını ‘adalet alanındaki hizmetini’ yerine getirdikleri gerekçesiyle de övmüştü.