O soruyu duyunca sahneyi terk etti

90'ların son döneminde ABD'yi sarsan "Lewinsky skandalı"nın başrolündeki isim olan Monica Lewinsky, dün düzenlenen bir etkinliği birbirine kattı. Lewinsky, katıldığı bir panelde kendisine sorulan soru üzerine hışımla sahneyi terk etti.

1998’de staj yaptığı Beyaz Saray’da ABD’nin o dönemki başkanı Bill Clinton ile cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla dünyanın gündemine oturan Monica Lewinsky bir panele katılmak için İsrail’deydi. Kudüs’te düzenlenen etkinlikte deneyimli gazeteci Yonit Levi ile panele katılan 45 yaşındaki Lewinsky’nin sahne performansı oldukça kısa sürdü.

PARAMETRELER VAR

Bir konuşma ve soru-cevap yapmak için Kudüs Konferans Merkezi’nde bulunan Lewinsky’e gazeteci Levi, “Clinton’dan hala bir özür bekliyor musun? Kişisel bir özür bekliyor musun” sorusunu sordu. Bu soru üzerine yüzü bozulan Lewinsky, bir anda sahneden apar topar indi. Sahneden indikten sonra “Ne konuşacağımıza dair gayet net parametreler vardı. Bana bu soruyu sorması aramızdaki anlaşmayı açıkça umursamadığı anlamına geliyor. Sahneyi terk ettim çünkü kadınların kendilerine bir şey dayatılmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.