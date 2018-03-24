Rus askerlere sosyal medya yasağı geliyor

İzvestiya gazetesi, Rus askerlere sosyal paylaşım sitelerini kullanmamayı tavsiye eden Rusya Savunma Bakanlığı’nın yasak için düğmeye bastığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlere Odnoklassniki, Vkontakte, Facebook ve diğer sosyal paylaşım sitelerini kullanmamayı tavsiye etti. Ayrıca askerlere görevleriyle ilgili bilgiyi paylaşmamaları ve cep telefonlarındaki konum belirlemeyi kapatmaları tavsiye edildi.

Bu kurallar şimdilik ‘tavsiye’ niteliği taşıyor ama bakanlığın, bu kuralları zorunlu hale getirecek kanun değişiklikleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu kuralları 2017 sonlarında geliştirdiğini belirten İzvestiya, tavsiyelerin ordu birliklerine bukleler ve posterler şeklinde dağıtıldığını bildirdi.

‘ASKERİ MİSYONU BOZABİLİR’ UYARISI

Tavsiyelerde, yabancı sitelerin yöneticilerinin yerleştirilen kişisel bilgilere tam erişime sahip olduğu, Rus askerlerin yaptığı yayınların yabancı istihbarat kurumları tarafından analiz edildiği, herhangi bir konumla ilişkilendirilmiş fotoğraf ve videoların ‘askeri misyonu bozabileceği' kaydediliyor. Askerlere, ailelerinden de görevleri hakkında bilgiyi yaymamasını istemeleri tavsiye edildi.

Tavsiyeleri içeren değişikliklerin, “Askeri Görev ve Askerlik Hakkında” ve “Askerlik durumu hakkında” kanunlara girilmesi planlanıyor.