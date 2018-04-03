Salih Müslim’e son dakika şoku! 3 saat kala listeden çıkarılmış…

PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmeye 3 saat kala Kürt yetkililerin heyetinden çıkarıldığı iddia edildi. Türkiye'nin iadesini istediği Müslim'in, Fransız protokolünün uyarısıyla liste dışı kaldığı belirtildi.

Çekya’nın başkenti Prag’da Şubat ayı sonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in, geçen hafta Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen heyette yer almasının planlandığı ancak görüşmeye 3 saat kala heyetten çıkarıldığı öne sürüldü.

Habertürk’ten Çetiner Çetin’in haberine göre, Macron ile görüşmek üzere heyetle Paris’e giden Müslim, Türkiye’nin uluslararası arananlar listesinde yer alıyordu. Fransız protokol yetkililerinin son andaki uyarısı üzerine Elysee Sarayı’ndaki Ortadoğu masası yetkilileri ve iç güvenlik danışmanları Müslim’in adını listeden çıkardı. Müslim ve heyetin gelişmeye tepki gösterdiği ancak buna rağmen görüşmeyi iptal etmedikleri öğrenildi.

Öte yandan Fransa’dan Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin kontrol altında tuttuğu bölgeye Nisan ayının ikinci haftasında bir heyet gideceği öğrenildi.

Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte 5-6 kişilik heyetin parlamenterler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşacağı öne sürülüyor.

FRANSA-TÜRKİYE ARASINDA YPG GERGİNLİĞİ

Türkiye ile Fransa arasında son haftalarda YPG gerginliği yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kürt heyetle yaptığı görüşmenin ardından YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı önermiş ve Türkiye’nin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Öte yandan Fransa’nın Menbiç’e askeri destekte bulunacağı iddia edilse de Fransız yetkililer bu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

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