Son dakika… ABD Başkanı Trump’tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı olayından dolayı Suudi yönetiminin eleştirilmesine tepki gösteren Trump, “Kayıp gazeteciden dolayı Suudi Arabistan’ın suçlanması, ‘masumluğu ispat edilinceye kadar suçlu gösterilmenin’ farklı bir örneği” diye konuştu.

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“EĞER BİLGİLERİ DAHİLİNDE OLDUYSA BU ÇOK KÖTÜ”

Trump, Fox TV’ye yaptığı açıklamada ise “Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral’ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü.” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

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Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.