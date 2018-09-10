Son Dakika… ABD’den yeni Filistin hamlesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) ülkenin başkenti olan Washington'da yer alan ofisinin kapatılacağını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington’daki ofisinin 2017 yılının Kasım ayında İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine destek olması amacıyla açılmasına izin verildiğini belirterek, “Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail’le anlamlı bir anlaşma içerisine girecek doğrudan girişimlerde bulunmadı. Aksine, bu grup hiç görmediği ve irtibata geçmediği halde ABD’nin barış planını kınadı” ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, “Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı. ABD, ilerlemenin yolunun iki tarafın da doğrudan pazarlığa girmesinin tek yol olduğunu düşünüyor. Bu karar barış anlaşmasına götürecek adımlardan uzaklaştırmayı hedefleyen kişiler tarafından suistimal edilmemeli. Biz kalıcı bir barış sağlanması çabalarımızdan geri adım atmıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD DAHA ÖNCE DE YARDIMI KESMİŞTİ

ABD yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki hafta yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin’e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, “Yüzyılın Anlaşması” diye nitelendirilen ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, planı “yüzyılın tokadı” olarak nitelemiş ve Amerikalı yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

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FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ KİMDİR?

Uluslararası ortamında PLO olarak tanınan bu örgütün temelleri, 13 Ocak-16 Ocak 1964'te Kahire’de toplanan Arap Zirvesi’nde atıldı. 29 Mayıs 1964 tarihinde Filistin Ulusal Konseyinin toplanmasının ardından 2 Haziran 1964 tarihinde Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Örgüt Arap devletleri arasında bir liderlik savaşı yüzünden Filistinliler tarafından değil, Arap devletleri tarafında özellikle de Mısır devlet başkanı Cemal Abdülnasır’ın yoğun desteği ile kuruldu.

FKÖ’nün kurumsallaşması aşamasında Arap devletleri Filistinlileri mücadele yönünde yetiştirmek amacıyla askeri okullarına alma talebinde bulundular, ayrıca teşkilatın finansmanı için bir Filistin Milli Fonu oluşturuldu. Arap devletlerinde FKÖ’nün ofisleri açıldı ve o sıralarda Gazze ve Sina’da üslenecek bir Filistin Kurtuluş Ordusu kuruldu.

Bir anlamda Filistin davasının siyasal temsilcisi olan ve çok sayıda Filistinli örgütü bir çatı altında toplayan FKÖ, 1967 Arap-İsrail Savaşı’nda etkinliğini artırdı. 1968 yılında yapılan Filistin Ulusal Konseyi’nin dördüncü toplantısında FKÖ yeniden örgütlendi. Silahlı gruplar üye yapılırken, sözleşme yeniden gözden geçirildi ve Filistin Kurtuluş Ordusu’nun askeri kanadı kuruldu.

FKÖ’nün en önemli organı Filistin parlamentosuna eş değer olan Ulusal Konsey’dir. Üyeler, Konsey’in mevcut kurulu, askeri gruplar, Filistin birlikleri, meslek örgütleri ve önde gelen Filistinlilerin görüşmeleriyle belirlenmektedir. Konsey, FKÖ’nün siyasetini ve programlarını oluşturan en üst kuruldur.