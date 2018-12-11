Son dakika… Baba Vanga’dan 2019 kehanetleri: Putin suikaste uğrayacak, Trump hastalanacak

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen ve birçok kehaneti gerçek olan Baba Vanga'nın 2019 için yaptığı tahminler ortaya çıktı... Uluslararası basında yer alan haberlerde 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i tahmin eden Baba Vanga'nın kehanetlerini değerlendiren uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in suikaste uğrayacağını iddia etti.

11 Eylül 2001 saldırısı hakkında, “Çelikten iki kuş Amerika’ya saldıracak, çok kan dökülecek” diyen ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağını bilen ‘Balkanların Nostradamus’u Baba Vanga’nın 2019 için yaptığı tahminler ortaya çıktı. Komplo teorisyenleri tarafından geçmişte yaptığı her yorumu olay olan Baba Vanga’ya göre 2019 çok zorlu geçecek.

Yaklaşık 20 yıl önce ölmesine rağmen gelecekle ilgili kehanetleri hala konuşulan Baba Vanga’ya göre Avrupa’da ekonomi gelecek 12 ay içerisinde çökecek. Avrupa ekonomisinin zayıflayacağını gören Baba Vanga eski kehanetlerinde 2019 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de suikaste uğrayacağını iddia etti.

TRUMP BEYİN TRAVMASI GEÇİRECEK

Putin’in koruma ekibinden bir kişinin saldırısına uğrayacağını iddia eden Baba Vanga’nın tahmininde Putin’in ölüp ölmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

2004’te Hint Okyanusu’nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya’da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga’nın kehanetleri bunlarla da bitmedi. Donald Trump hakkında da tahminlerde bulunduğunu söyleyen uzmanlar kahinin, “Donald Trump bir rahatsızlık yaşayacak, kulakları duymayacak ve beyin travması geçirecek” kehanetinde bulunduğu iddia edildi.

Vangelia Gushterova ismiyle dünyaya gelen ve kısa sürede kehanetleriyle Bulgaristan’da şöhrete kavuşan Baba Vanga 1996 yılında 85 yaşında yaşamını kaybetmişti. Gözleri kısmen gören Baba Vanga, IŞİD’in varlığını tahmin etmişti.