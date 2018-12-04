Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela’da Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfına devredildiğini bildirdi. Erdoğan ortak basın toplantısında; "Biz kiminle dostluk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ülkeysek, halkının iradesiyle hareket eden bir ülkeysek... Benim nüfusum 81 milyon, halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz birilerinden icazet, izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gerçekleştirdikleri baş başa görüşmelerinin ardından Miraflores Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Maduro ile baş başa görüşmelerinde özellikle Türkiye ve Venezuela arasında şu ana kadar atılan adımlar ve bundan sonra neler yapılabileceğini hem ikili hem de bölgesel anlamda değerlendirme fırsatını bulduklarını ifade eden Erdoğan, ikili ilişkilerde son dönemlerde yakalanan ivmeyi çeşitli düzeylerde tesis ettikleri diyalog mekanizmalarına borçlu olduklarını söyledi.

Karakas’taki iki FETÖ okulunun kapatılmasına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, “Bu terör örgütü FETÖ’nün 160 ülkede faaliyeti var. Bu ülkelerden bir tanesi de Venezuela’ydı. Ben, bunu değerli dostuma bildirdikten sonra geçenlerde burada iki tane okul kapatılarak Maarif Vakfımıza devredildi. Bunun dışında bazı adımları kendileriyle paylaştık. Bu bizim dayanışmamızın, dostluğumuzun en güzel nişanesidir. Bunun yayılarak genişleyeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, Venezuela İstihbarat Başkanlığına son durumlara ait bütün bilgileri aktardığını belirten Erdoğan, bu dayanışmanın bu şekilde devam edeceğine inandığını kaydetti.

İLGİLİ HABER Venezuela doları yasaklıyor

“Artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum”

Venezuela’yı Latin Amerika açılım politikalarında önemli bir konumda değerlendirdiklerine işaret eden Erdoğan, “İlişkilerimizde son iki yılda yakalanan büyük ivmeyi muhafaza etmekte ve ilişkilerimizi daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel her alanda bu ilişkilerimizi geliştirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Bugünkü ziyaretimle birlikte artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin son dönemde büyük bir gelişme kaydettiğine dikkati çeken Erdoğan, “2017’de 154 milyon dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2018’in daha ilk 9 ayında 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbirleriyle yarışmıyor tam tersine birbirlerini tamamlıyor. Birbirimizle rekabet etmememiz yeni işbirliği imkanları ve ortak yatırım potansiyeli sağlıyor.” dedi. Erdoğan, görüşmelerinde “kazan-kazan” ilkesi üzerine inşa ettikleri ilişkileri çok daha ileriye taşıyacak siyasi iradenin mevcut olduğunu gördüklerini aktardı.

İLGİLİ HABER Venezeula, Maduro'ya suikast girişimi için 3 ülkeyi işaret etti

“Caracas’ta cami inşa etmeyi planlıyoruz”

Türkiye Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin bu seferlerin de katkısıyla daha da güçleneceğine inandığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Altyapı, inşaat, sivil havacılık, savunma sanayi, enerji, madencilik, sağlık, tarım ve turizm gibi pek çok alanda bilgi ve tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Venezuela’nın talebi üzerine Caracas’ta iki ülke dostluğuna yaraşır bir cami inşa etmeyi planlıyoruz ve kendilerinden yer talebinde bulundum ve kendileri de buna olumlu bir yaklaşım göstermek suretiyle gerçekten milletimin de memnuniyetini böylece ifade etmiş olayım.”

İlgili görevlilerin tahsis edilmesi öngörülen alanları inceleyerek gerekli fizibilite çalışmalarını tamamlayacaklarını anlatan Erdoğan, Venezuela Bolivarcı Üniversitesinde Mustafa Kemal Atatürk kürsüsü, Ankara Üniversitesinde de Simon Bolivar kürsüsü kurulması kararından da ayrıca memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı. Buna göre, “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması”na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Venezuela Ekonomi ve Maliye Bakanı Simon Zerpa tarafından imza atıldı.

İki ülke arasında yapılan anlaşmalarla bölgeye nasıl bir mesaj verilmek istendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biz kiminle dostluk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ülkeysek, halkının iradesiyle hareket eden bir ülkeysek… Benim nüfusum 81 milyon, halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz birilerinden icazet alarak, izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır. Ne zaman alırız? Seçimden seçime halkımızın karşısına gideriz, halkımız onayını verirse yola devam ederiz. Onay vermezse yola devam edemezsin, çekilirsin bir köşeye.”

Erdoğan’a “El Libertador” nişanı

Venezuela’nın en yüksek şeref nişanı olan El Libertador nişanının şahsına verilmesini de son derece anlamlı bulduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Bu nişanın Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun timsalı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi daha da geliştirmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.