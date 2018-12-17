Son dakika… Ömer el-Beşir’den Suriye’ye sürpriz ziyaret

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, uzun bir süre sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk müslüman lider oldu.

Sudan lideri el-Beşir’in, Suriye’yi ve Beşar Esad’ı ziyareti ülkedeki haber kanalları tarafından dünyaya duyuruldu.

2011’de Arap Ligi’nden uzaklaştırılan Suriye’ye uzun bir süre sonra ilk kez müslüman bir devlet başkanı ziyarette bulundu. Ülkenin resmi haber ajansı SANA tarafından paylaşılan fotoğraflarda Esad’ın, el-Beşir’i Şam’daki havaalanında karşıladığı görüldü.

Esad ile el-Beşir’in Şam’daki Başkanlık Sarayı’nda bölge ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere görüştüğü açıklandı.