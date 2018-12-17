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Son dakika… Ömer el-Beşir’den Suriye’ye sürpriz ziyaret

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, uzun bir süre sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk müslüman lider oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 00:15
Haberler Dünya
Son dakika… Ömer el-Beşir’den Suriye’ye sürpriz ziyaret
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, uzun bir süre sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk müslüman lider oldu.

Sudan lideri el-Beşir’in, Suriye’yi ve Beşar Esad’ı ziyareti ülkedeki haber kanalları tarafından dünyaya duyuruldu.

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2011’de Arap Ligi’nden uzaklaştırılan Suriye’ye uzun bir süre sonra ilk kez müslüman bir devlet başkanı ziyarette bulundu. Ülkenin resmi haber ajansı SANA tarafından paylaşılan fotoğraflarda Esad’ın, el-Beşir’i Şam’daki havaalanında karşıladığı görüldü.

Esad ile el-Beşir’in Şam’daki Başkanlık Sarayı’nda bölge ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere görüştüğü açıklandı.

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Son güncelleme: android-time 00:4717.12.2018
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