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Son dakika… İran’dan ABD’ye Kaşıkçı cinayeti suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabsitan'ı desteklemesi utanç verici" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 22:21
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan ABD’ye Kaşıkçı cinayeti suçlaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabsitan'ı desteklemesi utanç verici" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan yönetimine verdiği desteğin utanç verici olduğunu söyledi.

Zarif, “Bay Trump Suudi mezalimine ilişkin yaptığı açıklamanın ilk paragrafından itibaren aklına gelen bütün kötü düşüncelerle İran’a yöneliyor. Muhtemelen biz California’daki yangından da sorumluyuz çünkü Finliler gibi ormanı tırmıklayarak temizlemeye yardımcı olmadık” ifadelerini kullandı. Reuters

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Son güncelleme: android-time 23:0120.11.2018
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