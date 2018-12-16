Son dakika… Piramitte cinsel ilişkiye girmişti… İki kişi gözaltına alındı

Mısır'ın tarihi piramitlerine tırmanıp bir kadınla cinsel ilişkiye giren Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hvid'in yaptıkları sonrasında ülkede resmen OHAL ilan edildi... Mısır yönetimi ülkesine döndükten sonra videoyu paylaşan Hvid'i yakalayamadı ama genç fotoğrafçıya yardım eden iki kişiyi gözaltına aldı.

Mısır’da gündem ülkeye tatile geldikten sonra internete yüklediği cinsel içerikli videosuyla herkesi ayağa kaldıran Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hvid… Bir ay önce Mısır’a tatile giden ve orada çektiği görüntüleri internet sitelerine yükleyen Hvid, UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan tarihi Keops Piramidi'nin tepesinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken çekişmiş görüntülerini paylaşmıştı.

Danimarka’ya döndükten sonra bu videoyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Hvid daha sonra cinse ilişkiye girmediklerini sadece öyle poz verdiklerini söylese de Mısırlı yetkililer yaşananları ahlaksızlık ve Mısır’a hakaret olarak algıladıklarını ve yasal işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu. Fakat videoyu paylaşmadan önce ülkesine dönen Hvid’i elinden kaçıran Mısır yönetimi kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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Mısırlı yetkililer Hvid’in 4.500 yıllık tarihi yapı üzerinde yaptığı uygunsuz hareket sonrasında bölgede görevli çalışanlar hakkında soruşturma başlatarak çemberi daralttı. Kahire yakınlarındaki piramit yakınlarında çalışan iki kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında, Danimarkalı fotoğrafçı ve kimliği belirlenemeyen kadını taşıyan bir deve sahibini gözaltına aldı. Yetkililer, turistleri deve üzerinde taşıyan bu kişinin yaklaşık 233 dolar aldığını ve bunun karşılığında çifti piramit ziyaretleri kapandıktan sonra alana götürdüğünü açıkladı.

Öte yandan yetkililer, çifte yardım eden ve onları yönlendiren bir başka kadının da soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Mısırlı yetkililer operasyonların devam edeceğini ve toplum huzurunu bu şekilde rahatsız eden çifte yardım edenlerin yargı karşısına çıkarılacağını duyurdu.

GEÇEN HAFTA ‘BEN MAĞDURUM’ DEMİŞTİ

Skandalın patlak vermesinin ardından Hvid geçen hafta sosyal medya üzerinden çok sayıda şikayet aldığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yıllardır çıplak manken fotoğrafları paylaştığını ve bunların bazı kullanıcılar tarafından şikayet edildiğini söyleyen Hvid, “Yıllardır bu platformda çıplak sanat fotoğrafları paylaşıyorum ama bunlar son zamanlarda şikayet ediliyor. Bunları şimdilik siliyorum ve gelecekte bunların sansürlü versiyonunu kullanacağım” dedi.

Öte yandan Hvid, Danimarka'da yayımlanan bulvar gazetesi Rxtra Bladet'e açıklamasında “Her zaman Büyük Piramit'in zirvesine çıkma hayali kurdum. Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum” dedi. Andreas Hvid, “Birçok insanın bunu öfkeyle karşılamasına üzüldüm. Ama birçok Mısırlıdan da olumlu tepkiler aldım” diye konuştu.



