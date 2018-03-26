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Son dakika… Suudi Arabistan’a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a birden fazla balistik füze saldırısı yapıldı. Saldırının ardından kentin pek çok yerinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Füzelerden biri Riyad'ın kuzeydoğusunda Suudi ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edildi.

android-time 01:55 26 Mart 2018
Haberler Dünya
Son dakika… Suudi Arabistan’a füze saldırısı!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a birden fazla balistik füze saldırısı yapıldı. Saldırının ardından kentin pek çok yerinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Füzelerden biri Riyad'ın kuzeydoğusunda Suudi ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edildi.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, gece saatlerinde Suudi Arabistan hedeflerine yönelik birkaç balistik füze saldırısı yapıldı. Saldırılardan bazıları Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirdi. Füzelerin Riyad semalarından geçişini ise Suudi vatandaşlar telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, balistik füzelerden birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği görülüyor.

Saldırıyla ilgili Yemen Ensarullah Hareketi’ne yakın El Mesire televizyonu ise, daha önce Suudi Arabistan’a yönelik tehditler savuran Ensarullah liderliği tarafından kentteki hedeflere balistik füze saldırısı yapıldığını öne sürdü.

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: android-time 01:5726.03.2018
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