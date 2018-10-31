Suriye’de 7 yılda 4. isim! Savaşın kaderi onun ellerinde

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği'ni bırakmaya hazırlanan Staffan de Mistura'nın ardından görevi kimin devralacağı merak konusuydu. Suriye'deki iç savaşın 7. yılı geride kalırken, göreve getirilecek 4. ismin Norveç'in Çin Büyükelçisi Geir O. Pedersen'in olduğu belirtiliyor.

BM’deki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveçli diplomat Pedersen’i aday gösterdi.

Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’nden aday gösterdiği Pedersen’i desteklenmesini istediğini belirten kaynaklar, Rusya’nın Norveçli diplomatın bu göreve getirilmesine sıcak baktığını, konseyin diğer daimi üyelerinin de destek verdiğini söyledi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi’nde adaylığı onaylanırsa bu göreve getirilecek dördüncü özel temsilci olacak.

Norveç’in Çin Büyükelçisi Geir O. Pedersen, daha önce ülkesinin New York’ta BM Daimi Temsilciliği’ni yürütmüş, Lübnan’da ise üst düzey BM yetkilisi olarak görev yapmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görevde kaldığı 4 yılın ardından bu ay sonunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Suriye Özel Temsilciliği’ne 2014 yılında atanan Mistura, bu görevi eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lahdar Brahimi’den devralmıştı. Daha önce ise temsilcilik görevini eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan yürütmüştü.